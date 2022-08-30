Названы растения, снижающие давление

Некоторые растения могут способствовать снижению артериального давления, их полезно принимать гипертоникам в дополнение к лекарствам. Об этом Ura.ru рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Такими растениями в первую очередь являются хвощ и черноплодная рябина. При повышенном давлении полезно принимать продукты, сделанные из этих растений.

«Черноплодная рябина обладает свойством снижать артериальное давление. В ней содержаться антоцианы — вещества с мощным противовоспалительным действием. Рябина насыщает организм калием, натрием, микроэлементами. Это все полезно. Есть еще такое растение — хвощ. Он обладает мочегонным свойством. При снижении количества жидкости также давление снижается», — рассказал врач.

Он подчеркнул, что растениями нельзя заменить лекарства, прописанные врачом, их можно использовать только в качестве полезной добавки.

«Эффект от их приема не настолько выражен, чтобы можно было пренебречь лечением или пытаться лечиться только ягодами или настоями черноплодной рябины. Их можно принимать дополнительно, тогда меньше дозировка будет у лекарств», — пояснил кардиолог.