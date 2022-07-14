Названы распространенные симптомы развития рака

Врачи заявили, что на развитие рака могут указывать любые кожные уплотнения. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Daily Express.

Специалисты рекомендовали обратить внимание на наличие уплотнений в районе шеи, подмышечных впадин, живота, грудной клетки, груди и половых органов. Они могут свидетельствовать о лимфоме, раке груди или внутренних органов.

Специалисты уточнили, что чем быстрее диагностировано онкологическое заболевание, тем легче оно лечится. Поэтому следует внимательно следить за своим здоровьем.

Симптомами рака также могут являться упадок сил, резкие изменения голоса, массы тела или стула, кашель, проблемы с дыханием.

Онколог Иван Карасев рассказал, что на онкологические заболевания могут указывать постоянные болевые ощущения в любой части тела. При наличии неприятный ощущений без причины стоит незамедлительно обратиться к врачу. Повышенная температура тела также может говорить об онкологическом заболевании. Если человек не болеет никакой вирусной инфекцией, а температура стабильно держится на протяжении двух недель, также необходимо посетить специалиста.