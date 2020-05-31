Названы распространенные осложнения коронавируса

Последствий коронавируса для организма очень много, именно поэтому ученые разрабатывают систему медицинской реабилитации переболевших.

Тяжелее всего COVID-19 протекает у тех, кто курит или употребляет алкоголь, рассказал профессор МГМУ имени И. М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. Однако и среди других категорий пациентов фиксируются такие осложнения, как диарея, нарушение работы ЖКТ, сбои в работе почек, периферической нервной системы, мозга, кровеносных сосудов, микроцеркуляции.

«Если смотреть по статистике госпитализированных в Ухане, то у 42% больных наблюдалось наличие сепсиса, у 36% — дыхательная недостаточность, у 12% — сердечная недостаточность, у 7% — нарушение свертываемости крови», — приводит слова Демина «Парламентская газета».

Специалист также указал на кожные проявления инфекции. Кроме того, даже при отсутствии клинических симптомов, у зараженного могут изменяться функции печени, иммунной системы, почек, рассказал профессор.

Демин отметил, что несмотря на то, что более половины заразившихся выздоравливают, большой процент пациентов «все-таки задерживается в больницах». То, что состояние этих людей утяжеляется, тоже говорит о том, что заболевание тяжелое и опасное.

Пока вакцины от коронавируса нового типа еще нет, то врач рекомендует делать упор на профилактику заболевания. Демин советует укреплять иммунитет как правильным питанием, так режимом.

По последним данным университета Хопкинса, общее число коронавирусных пациентов во всем мире превысило отметку в шесть миллионов.