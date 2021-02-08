Названы ранние симптомы инсульта. Когда нужно обратиться к врачу

Инсульт провоцирует повреждение головного мозга — самый сложный орган в организме испытывает недостаток кислорода и питательных веществ. Ученые назвали факторы, которые вызывают болезнь, и рассказали, по каким признакам можно быстро определить опасный для жизни недуг.

Первое, на что надо обратить внимание — это снижение подвижности у пострадавшего, отметили врачи. Это происходит вследствие блокировки артерии, снабжающей кровью головной мозг, указано в материале Express. В британском фонде сердца (BHF) объяснили, что ишемический инсульт может вызвать слабость руки. У человека, который не может одновременно поднять обе руки (это и есть снижение физической подвижности), есть вероятность развития инсульта.

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Это признак недуга один из основных, наряду со «слабостью лица». По такому же принципу у пациента с инсультом может пропасть подвижность лица: может опуститься одна сторона губ или глаза.

Если человек не может четко говорить, то следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Нарушение речи — это еще один серьезный признак развития инсульта.

Чем быстрее будет диагностирован и вылечен инсульт, тем лучше пройдет выздоровление врачи BHF

В организации, которая занимается проблемой инсультов, заявили, что в 85% случаев инсульт происходит из-за «закупорки мозга».

Блокировка головного мозга, больше известная как ишемический инсульт, может быть вызвана сгустками крови, которые могут быть обнаружены: в артерии, снабжающей кровью мозг; внутри одного из мелких сосудов в мозгу; в другой части тела.

По словам специалистов, есть ряд причин, по которым могут образоваться закупорки и вызвать ишемический инсульт. Например, это может быть связано с атеросклерозом, который возникает, когда на стенках артерии образуются жировые отложения.

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«Иногда на жировых отложениях образуется сгусток крови. Если этот сгусток отрывается, он может попасть в мозг и вызвать инсульт», — пояснили специалисты.

Еще одна причина ишемического инсульта — заболевание мелких сосудов, при котором кровеносные сосуды головного мозга повреждаются. Инсульт также может произойти из-за фибрилляции предсердий и других сердечных заболеваний.

В частности, сгустки крови, образующиеся в сердце, затем могут перемещаться с потоком крови в мозг, что может спровоцировать инсульт. Затем происходит расслоение артерии, когда в ее слизистой оболочке образуется разрыв, который позволяет крови проникать между слоями стенок артерии. Расслоение артерии также может произойти при травме шеи.

Среди факторов, повышающих риск инсульта, специалисты выделяют стенокардию или перенесенный ранее сердечный приступ. Чтобы свести к минимуму возможность возникновения этого недуга, специалисты рекомендуют правильно питаться и быть физически активными. Также важно отказаться от курения, сократить употребление алкоголя и в целом контролировать свое здоровье.