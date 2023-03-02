Здоровье 02 марта 2023, 16:58 Названы работающие способы ускорения обмена веществ

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В преддверии пляжного сезона вопрос диет становится особенно актуальным, но процесс похудения будет проходить легче, если ускорить метаболизм. Об этом сообщил «Ридус».

Один из самых действенных способов разогнать обмен веществ — это пить побольше простой воды. Количество варьируется в зависимости от параметров, но в среднем — это около двух литров. Также рекомендуют начинать утро со стакана воды. Этот прием помогает «запустить» организм.

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Следующий важный пункт — не пропускать завтрак. Первый прием пищи, непременно насыщенный белком, должен состояться в первый час после пробуждения.

Также стоит обязательно добавить в рацион продукты, богатые витаминами группы В. Это жирная рыба, орехи, бобовые, печень, мясо, яичные желтки и зеленые овощи. Грамотно составленное меню позволит избежать строгих диет, которые, напротив, замедляют метаболизм и приводят к срывам.

И, наконец, рекомендуют заниматься спортом и наращивать мышечную массу.

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