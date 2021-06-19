Названы противопоказания к вакцинам от коронавируса

Перечислены противопоказания к каждой из вакцин от коронавируса. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

«Спутник V» — самый распространенный препарат. Его могут использовать люди в любом возрасте, начиная с совершеннолетия. Он противопоказан людям с аллергией и при обострении различных заболеваний, в том числе неинфекционных. Необходима консультация врача тем, кто страдает от хронических заболеваний печени и почек, эндокринных заболеваний и проблем с центральной нервной системой.

«Спутник Лайт» разрешен людям в возрасте от 18 до 60 лет. Абсолютными противопоказаниями также являются аллергия и непереносимость компонентов, обострение каких-либо заболеваний, ОРВИ. Проконсультироваться у врача следует людям с аутоиммунными заболеваниями, при онкологических заболеваниях, при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях и проблемах с центральной нервной системой.

«ЭпиВакКорона» также разрешена людям от 18 до 60 лет. Кроме тех же противопоказаний, что и у предыдущих препаратов, добавляется еще первичный иммунодефицит и онкологические заболевания. Проконсультироваться у врача нужно тем, кто страдает от хронических заболеваний печени и почек, эндокринных заболеваний, проблем с центральной нервной системой, первичных и вторичных иммунодефицитов.

«КовиВак» запрещен людям старше 60 лет. Его нельзя применять при судорогах и обострении заболеваний. Также он противопоказан тем, у кого организм остро реагирует на любые вакцины. Консультация с врачом необходима при хронических заболеваниях печени и почек, нарушениях нейроэндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, заболеваниях центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, а также при проблемах с желудочно-кишечным трактом и аутоиммунных и аллергических заболеваниях.