Названы простые средства от повышенного давления

Малышева призвала не лечиться по советам из интернета Подробнее

В состав барбариса входят необходимые для человеческого организма витамины, а также макро– и микроэлементы. В малине содержатся калий, магний, железо, медь, клетчатка, органические кислоты, витамины С, В12, В1 и PP. Она укрепляет мелкие сосуды, уменьшает отеки и восстанавливает сердечный ритм. Листья брусники и ее плоды помогают бороться с авитаминозом, простудой, и повышенным давлением. Валериану широко используют как успокаивающее средство.

Также в народной медицине применяют пустырник. Растение оказывает успокаивающее и противовоспалительное действия. Чеснок также способствует понижению высокого давления. Его предлагают пить вместе с молоком или съесть с лимоном, сообщил сайт «Утро.ру».