Названы простые способы поднять давление

В первую очередь людям, страдающим пониженным давлением, нужно пересчитать суточное потребление воды. После этого необходимо увеличить количество жидкости в полтора раза.

Кроме того, врач рекомендует добавить в рацион кофе и немного соленых продуктов. Соль задерживает жидкость в организме и поднимает давление, а кофеин стимулирует тонус кровеносных сосудов.

Еще один действенный способ — начать заниматься с обычным кистевым эспандером. Даже пять минут ежедневных упражнений способны нормализовать кровоток, отметил «Царьград».