Названы продукты-виновники головной боли

От мигрени страдает около 70% населения. Мучиться от сильных головных болей может любой человек. Проявляться они могут из-за разных пищевых возбудителей, отметил сайт ToDay News Ufa.

В первую очередь стоит не преуменьшать влияние на организм кофеина. Исследование 2016 года показало, что отказ от кофеина и его чрезмерное потребление могут вызвать мигрень. В списке продуктов также числится алкоголь, особенно красное вино.

«Исследования не определили, являются ли сульфиты, дубильные вещества или любые другие природные химические вещества в вине причиной триггеров мигрени», — отметил специалист.

Вред приносят колбасы и другие мясные продукты. Причина кроется в содержащихся в них нитратах и нитритах, добавляемых для усиления вкуса. Соленые продукты также могут вызвать сильную головную боль, поскольку они повышают артериальное давление.

Берк призвал не злоупотреблять с распространенным сахарозаменителем аспартамом, содержащимся во множестве продуктов. А еще стоит не есть в больших количествах шоколад. Помимо них, врач предостерег от выдержанных сортов сыра — пармезана, бри. Они содержат тирамин — вещество, вызывающее головные боли путем сужения и расширения кровеносных сосудов.

Кроме того, навсегда избавиться от мигрени помогут здоровый сон и игнорирование стресса.

Главные симптомы заболевания — пульсирующая боль с одной стороны, сопровождающаяся тошнотой, чувствительностью к свету, звуку и запаху.