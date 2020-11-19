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    19 ноября 2020, 16:00

    Названы продукты-виновники головной боли

    Алена Макаренко

    Не допустить головные боли возможно благодаря правильному питанию и регулярным занятиям спортом. К такому выводу пришел американский невролог и специалист по головным болям в NYU Langone Health, доцент кафедры неврологии в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета Томас Берк. Об этом сообщил Business Insider.
    Названы продукты-виновники головной боли

    От мигрени страдает около 70% населения. Мучиться от сильных головных болей может любой человек. Проявляться они могут из-за разных пищевых возбудителей, отметил сайт ToDay News Ufa.

    В первую очередь стоит не преуменьшать влияние на организм кофеина. Исследование 2016 года показало, что отказ от кофеина и его чрезмерное потребление могут вызвать мигрень. В списке продуктов также числится алкоголь, особенно красное вино.

    «Исследования не определили, являются ли сульфиты, дубильные вещества или любые другие природные химические вещества в вине причиной триггеров мигрени», — отметил специалист.

    Вред приносят колбасы и другие мясные продукты. Причина кроется в содержащихся в них нитратах и нитритах, добавляемых для усиления вкуса. Соленые продукты также могут вызвать сильную головную боль, поскольку они повышают артериальное давление.

    Берк призвал не злоупотреблять с распространенным сахарозаменителем аспартамом, содержащимся во множестве продуктов. А еще стоит не есть в больших количествах шоколад. Помимо них, врач предостерег от выдержанных сортов сыра — пармезана, бри. Они содержат тирамин — вещество, вызывающее головные боли путем сужения и расширения кровеносных сосудов.

    Кроме того, навсегда избавиться от мигрени помогут здоровый сон и игнорирование стресса.

    Главные симптомы заболевания — пульсирующая боль с одной стороны, сопровождающаяся тошнотой, чувствительностью к свету, звуку и запаху.