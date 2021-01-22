Названы продукты, употребление которых помогает восстановить печень

Так, если включить в рацион грейпфрут, организм будет постепенно избавляться от тяжелых металлов и насытится витамином С. Также полезна черника, которая содержит полифенол. Это вещество укрепляет естественную защиту печени. Кроме этого, такая ягода хороша в профилактике развития рака, пишет ОГТРК «Ямал-Регион».

На третьем месте находится авокадо. Если есть его регулярно, печень очистится от токсинов, начнут формироваться новые клетки. Помимо прочего, для укрепления здоровья этого органа необходимо добавить в ежедневное меню капусту, геркулес, зерно киноа, свеклу, перец чили и артишоки.