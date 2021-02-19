Названы продукты, употребление которых может вызвать разрыв кишечника

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» рассказала, употребление каких продуктов может вызвать закупорку желудка и разрыв кишечника.

По словам медика, дубильные вещества, которые есть в волокнистых продуктах приводят к образованию безоаров. Это инородные тела, которые скапливаются в желудке и не перевариваются. Иногда они наматываются на другие частицы еды. В итоге может понадобиться срочная операция, написал сайт NEWS.ru.

Много волокон содержится сельдерее, капусте, редьке и айве. Также опасно есть много хурмы. Накануне у 45-летней жительницы Москвы из-за объедания этой ягодой диаметр кишечника увеличился с трех до 24 сантиметров. За несколько дней до госпитализации она съела полтора килограмма хурмы. Из-за этого у женщины возникла острая кишечная непроходимость.

Ранее шеф-повар Эбби Геллман назвала три продукта, которые могут быть основой рациона на каждый день. Самым главным продуктом она считает куриные яйца. Они содержат в себе множество полезных микроэлементов: белок, холин, лютеин, зеаксантин и целых 13 витаминов.