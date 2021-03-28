Названы продукты, способные притупить зубную боль

Некоторые продукты способны притупить сильную зубную боль до похода к стоматологу. Об этом написало издание Sabah.

Например, в таких целях можно использовать мятный чай. Нужно заварить пакетик и приложить его к больному зубу.

Если под рукой найдется экстракт ванили и чеснок, то их можно использовать в качестве болеутоляющего. А еще прополоскать рот можно раствором из обычной соли.

Тем не менее, если зубная боль сопровождается жаром, затрудненным дыханием или припухлостью возле лица, к врачу нужно обратиться немедленно. Самолечение в таких случаях противопоказано, уточнила «Национальная служба новостей».

Врач-стоматолог Алексей Антипенко ранее рассказал, какую боль часто путают с зубной. По его словам, человека могут ввести в заблуждение ощущения при невралгии тройничного нерва. Эта боль очень резкая и похожа на удар током. Однако поставить правильный диагноз реально лишь с помощью анамнеза, отметил доктор.