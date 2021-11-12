Названы продукты, снижающие риск возникновения рака
Эксперт по питанию Ниббс: куркума и корица снижают риск появления рака
Британский эксперт по питанию Джессика Ниббс рассказала, что некоторые специи могут понизить риск возникновения рака. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на Express.
В первую очередь Ниббс выделила куркуму.
«Куркумин может продлить жизнь за счет ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность», — объяснила она.
Исследования показали, что четыре грамма куркумы ежедневно на 40% снижают негативные процессы в толстой кишке, которые вызывают рак.
Корица понижает сахар при диабете. Она также снимает воспаления и понижает распространение клеток рака.
Шалфей положительно влияет на мозг и память. Он полезен при болезни Альцгеймера и заболеваниях сердца.
Ранее эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что кефир и цельнозлаковый хлеб благоприятно влияют на состояние кишечника и снижают риск возникновения рака этого органа.
Она подчеркнула, что кефир содержит в своем составе пребиотики. Эти вещества приводят в норму стул, а также способны бороться с токсинами и зловредными бактериями. Также медик порекомендовала пить больше воды, так как она нормализует биохимические процессы.