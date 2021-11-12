Названы продукты, снижающие риск возникновения рака

Британский эксперт по питанию Джессика Ниббс рассказала, что некоторые специи могут понизить риск возникновения рака. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на Express.

В первую очередь Ниббс выделила куркуму.

«Куркумин может продлить жизнь за счет ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность», — объяснила она.

Исследования показали, что четыре грамма куркумы ежедневно на 40% снижают негативные процессы в толстой кишке, которые вызывают рак.

Корица понижает сахар при диабете. Она также снимает воспаления и понижает распространение клеток рака.

Шалфей положительно влияет на мозг и память. Он полезен при болезни Альцгеймера и заболеваниях сердца.

Ранее эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что кефир и цельнозлаковый хлеб благоприятно влияют на состояние кишечника и снижают риск возникновения рака этого органа.

Она подчеркнула, что кефир содержит в своем составе пребиотики. Эти вещества приводят в норму стул, а также способны бороться с токсинами и зловредными бактериями. Также медик порекомендовала пить больше воды, так как она нормализует биохимические процессы.