Названы продукты, снижающие кровяное давление

Повышенное кровяное давление может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Контролировать давление можно с помощью правильного питания. Специалисты сайта Health.news рассказали о продуктах, которые стоит употреблять людям со склонностью к повышению давления. Об этом написала Pravda.Ru.

В первую очередь стоит обратить внимание на продукты, содержащие калий. Калий укрепляет стенки сосудов, а также поддерживает здоровую функцию мышц. Его можно найти, например, в таких продуктах как шпинат, абрикосы и грибы.

Полезен для кровеносных сосудов и магний. Он расслабляет их и поддерживает ровное сердцебиение. Магний содержится в зеленых овощах, цельнозерновых продуктах и бобовых.

Фолиевая кислота также способствует снижению давления. Кроме того, она необходима для поддержания здоровья беременным женщинам. Ее можно найти во всех видах капусты, в бобовых, томатах, свекле, моркови, сое, гречневой и овсяной крупах, изделиях из муки грубого помола.

Коэнзим Q10 — соединение, вырабатывающееся организмом, которое играет важную роль в клеточной химии, снижает кровяное давление и предотвращает накопление жировых отложений в артериях. Это полезное соединение содержится в птице, говядине, жирных сортах рыбы, орехах и семенах.