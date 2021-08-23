Названы продукты, снижающие артериальное давление

Ирландские специалисты из Университета Квинс в Белфасте назвали продукты, способствующие снижению артериального давления. По их словам, это — яблоки, груши, ягоды, вино и шоколад. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на статью из журнала Hypertension.

Во все этих продуктах содержатся флавоноиды. В человеческом организме они оказывают антиоксидантное действие, снижают уровни воспаления и влияют на кровоснабжение. Также потребление флавоноидов положительно влияет на уровень артериального давления.

Ученые проанализировали данные 904 человек в возрасте от 25 до 82 лет, которые оставили сведения о своем питании, уровне артериального давления и семейной истории болезней. Выяснилось, что влияние флавоноидов на уровень артериального давления на 15,2% обусловлено составом микробиоты. Тот, кто употреблял богатые флавоноидами продукты, имел более низкий уровень систолического артериального давления и более разнообразный микробиом.

Ученые добавили, что несмотря на пользу красного вина, начинать пить его ради здоровья не стоит. Ведь есть масса других продуктов, из которых можно получить флавоноиды.