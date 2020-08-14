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    14 августа 2020, 15:30

    Названы продукты, провоцирующие головные боли

    Алена Макаренко

    Медики перечислили продукты, от которых лучше отказаться страдающим мигренями. Об этом сообщило издание «Челнинские известия».
    Названы продукты, провоцирующие головные боли

    Людям с мигренями лучше вычеркнуть из своего рациона продукты, провоцирующие возникновение головных болей. Среди них кофеин и подсластитель аспартам. Кроме того стоит забыть про продукты, содержащие усилитель вкуса глутамат натрия: колбасы и сосиски. Еще важно отказаться от выдержанных зрелых сыров — чеддера, пармезана, камамбера и голубых сыров. Помимо этого нежелательными продуктами считаются шоколад и алкоголь, написал «Царьград».

    Врачи пояснили, что все эти продукты провоцируют головную боль.

    В то же время в рацион следует включить продукты, считающиеся наиболее полезными при мигренях. Это овощи, фрукты, коричневый рис и натуральные подсластители вроде стевии.

    Ранее стало известно, как избавиться от головной боли без таблеток. В этом могут помочь простые средства.

    Новости SMI.FM