Названы продукты, противопоказанные людям с проблемным ЖКТ | 360°

Здоровье 20 октября 2022, 15:59 Названы продукты, противопоказанные людям с проблемным ЖКТ Диетолог Круглова: людям с проблемами с ЖКТ следует исключить тяжелую и острую пищу unsplash

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Людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, нужно следить за своим питанием и отказаться от некоторых продуктов. Об этом «ФедералПресс» рассказала специалист национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.

Диетолог отметила, что все зависит от заболевания и его стадии. Если обострения случаются редко, необязательно придерживаться жесткой диеты, хотя соблюдать основные правила здорового питания, конечно, будет полезно. Однако если обострения случаются часто, необходимо придерживаться здоровой диеты. В нее входят отварные продукты либо пища, приготовленная на пару. Мясо будет лучше усваиваться в виде котлет или фарша. Стоит отказаться от крепких бульонов, очень тяжелой или острой пищи с большим количеством специй и приправ. Таких правил обязательно придерживаться во время обострения заболевания.

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«Следует исключить крепкие чаи и кофе. Кислые овощи и фрукты тоже исключить в стадии обострения», — добавила Круглова.

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