Названы продукты, повышающие иммунитет

Диетолог Ольга Бурлакова в разговоре с РИА ФАН перечислила продукты, которые помогут повысить иммунитет. Они же способствуют сохранению молодости.

Для поддержания крепкого иммунитета рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Полезны цитрусовые, кислые ягоды: облепиха, малина, клюква.

«Также сюда можно отнести лук, горчицу, чеснок и перец. Они оказывают желчегонный эффект, а чеснок и лук выделяют специальные вещества — фитонциды, которые позволяют организму иметь хороший защитный барьер. Вода с лимоном или с огуречным настоем тоже относится к продуктам, повышающим иммунитет», — рассказала специалист.

Она отметила, что продукты, повышающие иммунитет, также способствуют сохранению молодости. Когда иммунные клетки в хорошем состоянии, они помогают очищать организм от токсинов, препятствую преждевременному разрушению клеток.

«Тот же чеснок прекрасно чистит сосуды, как и куркума. Если кровь беспрепятственно движется по сосудам, она будет поступать к коже лица, а при ее хорошем кровоснабжении будет меньше морщин и молодость продлится гораздо дольше. Также хорошее пищеварение — залог хорошего цвета лица. Поэтому молодость лица напрямую показывает состояние вашего желудочно-кишечного тракта. Все перечисленные продукты помогут нормализовать организм и улучшить состояние», — сказала Бурлакова.

Диетолог также посоветовала не пренебрегать полезными жирами, которые содержатся в нерафинированных маслах, жирных сортах рыбы, авокадо, орехах.