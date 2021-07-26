Названы продукты, помогающие избежать инфаркта

Особый рацион питания помогает укрепить сердце и сосуды, а также предотвратить риск появления инфарктов. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев, сообщило ИА Nation News.

По словам врача, овощи и листовая зелень особенно положительно сказываются на работе сердца. Самые эффективные следующие растения: капуста брокколи, любая листовая зелень, укроп, петрушка, чеснок и лук. Из ягод наиболее полезны арбуз, крыжовник, черная смородина и клубника, написал News.ru.

Хорошев отметил, что больше всего инфаркту миокарда подвержены люди старше 50 лет. Чтобы уменьшить риски заболевания, врач советует употреблять больше лука и чеснока для профилактики.