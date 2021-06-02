Названы продукты, от которых лучше отказаться ради здоровья

Канцерогены появляются при жарке мяса на подсолнечном масле. Их особенно много, если использовать его дважды. Чтобы избежать онкологических заболеваний, надо избегать их, также как продуктов, загрязненных минеральными удобрениями.

Об этом Пятому каналу сообщил врач Михаил Мяснянкин.

«В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Эти продукты могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями», — пояснил Мяснянкин.

По его мнению, лучше исключить из рациона алкоголь, который как канцероген влияет на появление опухоли печени. Врач предложил есть много зелени, овощей и фруктов, содержащих много антиканцерогенных веществ.

«В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Они могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями», — подчеркнул онколог.

Он подчеркнул, что важно хорошо мыть продукты перед употреблением и правильно их хранить.

Британский диетолог Федерика Амати сообщила, что оливковое масло первого отжима снизит риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и артрита. Необходимо также включить в рацион фрукты, овощи и клетчатку.