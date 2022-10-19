Врач Павлова рассказала, как питаться после 40 лет | 360°

Здоровье 19 октября 2022, 18:11 Врач Павлова рассказала, как питаться после 40 лет Эндокринолог Павлова посоветовала есть больше бобовых и молочных продуктов после 40 лет freepik

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После 40 лет нужно особенно тщательно следить за своим рационом, чтобы дольше сохранить красоту и молодость. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты стоит включить в меню в этом возрасте, для сайта kp.ru.

Людям старше 40 лет рекомендуется употреблять продукты, которые поддержат микрофлору кишечника и будут подпитывать здоровый микробиом. Это бобовые, злаки, а также молочные и кисломолочные продукты.

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Важно включить в рацион продукты с содержанием омега-3 (жирная рыба), полифенолов (которые являются антиоксидантами) — это зелень и фрукты, магния (гречка и орехи). Очень полезно вещество сперматин, которое способствует выведению шлаков из организма. Его источниками являются пророщенные злаки и бобовые.

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Рекомендуется полностью исключить фастфуд и следить, чтобы в пище было достаточное количество белка и полезных жиров. Также очень важно соблюдать питьевой режим, чтобы поддерживать в рабочем состоянии все системы организма.