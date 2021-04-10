Названы продукты, которые вызывают проблемы с кожей

Пациентам с акне рекомендуется исключить из рациона не только молочку, но и сократить потребление сладкого, рассказала дерматолог Юлия Галлямова. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Угревая болезнь у людей, которые любят молоко, обострялась даже во время лечения. Врач рассказала, что этому было посвящено целое исследование, которое показало, что молоко, а точнее коровий белок, который в нем содержится, провоцирует работу сальных желез. А это лежит в основе развития такой болезни, как акне, отметила дерматолог.

Шоколад и сахар тоже могут привести к обострению болезни. В шоколаде тоже содержится молоко, а сахар сильно повышает инсулиновый индекс, что также провоцирует работу сальных желез.

Людям с акне лучше ограничить потребление сладкого как минимум в два раза. А от шоколада при длительном лечении и вовсе лучше отказаться, по ее словам.

Галлямова ранее опровергла мнение британских ученых о том, что окрашивание волос якобы может привести к развитию риска молочной железы у женщин. Она объяснила, что краска наносится поверхностно и не проникает глубоко в кожу.