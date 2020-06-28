    28 июня 2020, 15:18

    Названы продукты, которые ускоряют старение

    Андрей Иванов

    Если злоупотреблять сильно переработанными продуктами с красителями, ароматизаторами и консервантами, можно постареть раньше времени. Об этом «АиФ» рассказала врач-диетолог Тамара Прунцева.
    Названы продукты, которые ускоряют старение

    Прунцева отметила, что к переработанным продуктам с вредными для организма добавками можно отнести колбасу, сосиски, полуфабрикаты, выпечку, молочные десерты и газировку.

    Если постоянно питаться сосисками и запивать их сладкой газировкой, то сократятся концевые участки хромосом, которые отвечают за старение. Общий износ организма идет и при увеличении свободных радикалов в клетках. Они появляются, если человек ест продукты после термообработки.

    «Действие переработанных продуктов могут нейтрализовать сложные углеводы. Они способны связывать излишки глюкозы и тем самым нормализовать уровень сахара в крови. Это значит, что можно не отказывать себе в небольшом количестве сладкого в день, если в рационе есть сложные углеводы», — заявила Прунцева.

    В переработанных продуктах недостаточно белка, который необходим организму. В них добавляют в основном жиры. Чтобы восполнить недостаток в организме строительного материала для клеток, стоит переключиться с колбасы на рыбу, птицу, творог и яйца.

    Ранее ученые из МГУ совместно с коллегами из Швейцарии и Германии выявили препятствующий старению механизм в митохондриях клеток животных.Теперь перед исследователями стоит задача продлить работу этого механизма.