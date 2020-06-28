Названы продукты, которые ускоряют старение

Прунцева отметила, что к переработанным продуктам с вредными для организма добавками можно отнести колбасу, сосиски, полуфабрикаты, выпечку, молочные десерты и газировку.

Если постоянно питаться сосисками и запивать их сладкой газировкой, то сократятся концевые участки хромосом, которые отвечают за старение. Общий износ организма идет и при увеличении свободных радикалов в клетках. Они появляются, если человек ест продукты после термообработки.

«Действие переработанных продуктов могут нейтрализовать сложные углеводы. Они способны связывать излишки глюкозы и тем самым нормализовать уровень сахара в крови. Это значит, что можно не отказывать себе в небольшом количестве сладкого в день, если в рационе есть сложные углеводы», — заявила Прунцева.

В переработанных продуктах недостаточно белка, который необходим организму. В них добавляют в основном жиры. Чтобы восполнить недостаток в организме строительного материала для клеток, стоит переключиться с колбасы на рыбу, птицу, творог и яйца.

Ранее ученые из МГУ совместно с коллегами из Швейцарии и Германии выявили препятствующий старению механизм в митохондриях клеток животных.Теперь перед исследователями стоит задача продлить работу этого механизма.