Названы продукты, которые способствуют похудению

Диетологи составили список продуктов, которые помогают при похудении. Об этом сообщило РИА ФАН.

В первую очередь специалисты выделили орехи. В них находится оптимальной количество жиров, белков и углеводов, а также содержится много минералов. При регулярном употреблении орехов снижается риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Самым полезным считается миндаль.

Также полезными для похудения признаны перец чили, оливковое масло и уксус. Последний советуют добавлять в салаты — это помогает уменьшению объема висцерального жира.

Полезен и зеленый чай. Кроме того, тем, кто следит за весом показаны цельные злаки. В них много клетчатки и других полезных веществ.

Ранее американский диетолог Эми Гудсон перечислила напитки, злоупотребление которыми может усилить воспалительные процессы в организме.

Речь идет о напитках с высоким содержанием сахара. Сами по себе они не вызовут воспалений, однако их ежедневное употребление может способствовать развитию хронических воспалений на фоне других патологий. Это чай с большим количеством сахара, пакетированные соки, сладкие газировки.