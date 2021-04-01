Названы продукты, которые разрушают эмаль зуба

Российская врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала, какие продукты разрушают зубную эмаль, сообщило «Радио 1».

Как она отметила, плохо отражается на здоровье зубов употребление кислых продуктов, например, свежевыжатые соки. Кроме этого, опасна для эмали газировка, в которой содержится большое количество сахара. Также навредить зубам могут кисломолочные продукты, написал сайт «Дни.ру».

По словам Автандилян, для сохранности эмали необходимо не только следить за рационом, но и лечиться от хронических заболеваний.