Здоровье 11 мая 2023, 15:50 Названы продукты, которые провоцируют воспаление в организме Onet.pl: сладкие напитки провоцируют хроническое воспаление в организме

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Сладкие напитки, такие как лимонады, пакетированные соки, чай и кофе с большим количеством сахара провоцируют хроническое воспаление в организме из-за высвобождения цитокинов. Об этом сообщило издание Onet.pl, ссылаясь на польских специалистов.

Жареные продукты, по словам медиков, вырабатывают органическое соединение акриламид, которое, в свою очередь, приводит к воспалениям, написали «Народные новости».

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В список вредных продуктов также попали алкоголь в большом количестве, пшеничная мука, маргарин, обработанное мясо, сладости, макароны и субпродукты.