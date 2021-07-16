Названы продукты, которые понижают давление

Людям с повышенным давлением стоит обратить внимание на овощи, фрукты и молочные продукты, которые способны нормализировать состояние. Об этом рассказала врач-кардиолог Валентина Байдина.

«К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свекла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении один к одному», — передало ее слова РИА «Новости».

Эксперт отметила, что высокое давление означает, что сосуды сужены. В частности, одним из лучших сосудорасширяющих веществ считается молочная кислота, которая есть в кефире, ряженке, твороге, варенце. Один стакан такого напитка поможет стабилизировать артериальное давление.

Еще для гипертоников будет полезно выпить красный чай каркаде, кокосовую воду или какао. Тем не менее правильное меню относится к полезной мере, но вспомогательной. Для снижения давления необходимы лекарства, которые назначил лечащий врач.