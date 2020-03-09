Названы продукты, которые помогут побороть авитаминоз

По словам диетолога, отсутствие витамина А может привети к проблемам со зрением, причиной проблем с памятью и бессонницы может стать недостаток витаминов группы В. Дефицит витамина С провоцирует частые простудные и вирусные заболевания, отметила Соломатина.

Она рассказала, что витамин А содержат такие продукты как морковь, фасоль, свекла и тыква.

Восполнить недостаток витаминов группы В помогут морепродукты, орехи, молочные продукты, цельнозерновой хлеб и яйца.

Витамин С в больших количествах содержится цитрусовых, шиповнике, капусте и яблоках. В грибах, масле и рыбьем жире достаточно витамина D.

«Дефицит свежего воздуха, солнца и физической активности также вредит нашему здоровью», —заключила врач.

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