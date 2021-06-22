Названы продукты, которые помогут перенести жару

Во многих регионах России всю неделю будет стоять аномальная жара. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Ридусу», как нужно питаться, чтобы лучше переносить высокие температуры и не терять работоспособность.

«В жаркую погоду нужно немножечко облегчить свой рацион. Пусть в вашем меню в эти дни преобладают легкие блюда. Холодные овощные супы, вегетарианские блюда, блюда из нежирной птицы и рыбы. Не очень желательно есть тяжелую мясную пищу, а также пряную и острую еду. Они являются согревающими, а нам в жару нужна охлаждающая пища. Например, окрошка, гаспачо, свекольник, различные холодные супы, смузи и сорта мороженого типа фруктового льда», — посоветовала терапевт.

Она отметила, что слишком увлекаться холодными продуктами и напитками тоже не стоит, чтобы не заболеть. Также необходимо пить больше жидкости — но лучше всего простой воды, а от крепких чая и кофе в жару лучше отказаться, считает Чернышова.

«Самым лучшим напитком в жару является простая вода — негазированная, несладкая, не слишком холодная. Крепкий кофе и чай лучше минимизировать в жару, потому что они способствуют выведению воды, а организм и так испытывает нехватку жидкости в такую погоду. Кроме того, крепкие напитки ускоряют сердечный ритм, что в такую погоду крайне нежелательно, сердечно-сосудистая система и так испытывает повышенную нагрузку», — отметила она.