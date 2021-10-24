Названы продукты, которые помогут избавиться от плохого холестерина

Чтобы избавить организм от плохого холестерина, нужно добавлять в рацион некоторые продукты. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале.

Чтобы снизить уровень плохого холестерина, следует нормализовать уровень сахара в крови. Поэтому Ковальков порекомендовал в достаточном количестве употреблять белок и клетчатку, которой богаты, например, отруби. Также в этом помогут пектины, которые, образуются в не собранных вовремя яблоках.

«Эти темные пятнышки можно срезать, добавлять в банку, только без сахара, просто заморозить и потом употреблять в пищу. В них содержится очень много пектинов», — объяснил Ковальков.

При этом, по словам врача, из рациона лучше убрать быстрые углеводы и оставить сложные. Количестве углеводов не должно превышать 110–115 граммов на человека в сутки. Но лучше рассчитывать эти показатели индивидуально для каждого человека.

Врач также посоветовал не затягивать с устранением хронических проблем, которые приводят к реактивному воспалению, связанному с повышенным уровнем холестерина. Это гайморит, колит, энтерит, гастрит и больные зубы.