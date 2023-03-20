Здоровье 20 марта 2023, 13:57 Названы продукты, которые помогают продлить молодость Нутрициолог Конюхова: продукты оранжевого цвета придают внутреннее свечение коже

Читать 360tv в

Интегративный нутрициолог Наталья Конюхова в разговоре с «Мослентой» перечислила продукты, которые помогут продлить молодость, сделав кожу более упругой и эластичной.

Как отметила специалист, в рацион питания следует добавить больше зелени, пряностей, перца и грибов. Все эти продукты замедляют процесс гликации. В пряностях, например, содержится розмариновая кислота, которая улучшает метаболизм жиров и способствует общему снижению массы тела, написали «Известия».

Реклама

Продукты оранжевого цвета с высоким содержанием витамина А придают внутреннее свечение коже, а также помогают избавиться от отеков и токсинов. Не следует забывать и о витамине В, который содержится в яичных желтках, авокадо, спарже, грибах, свекле и миндале. Он способствует регенерации клеток и ускоряет обменные процессы в организме.

Реклама

Конюхова посоветовала отказаться от сладкой выпечки, десертов, молочных продуктов. Все они способствуют поражению коллагеновых и эластиновых волокон и появлению ранних морщин.