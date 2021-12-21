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    21 декабря 2021, 15:06

    Названы продукты, которые помогают нормализовать давление

    Daily Express: гипертоникам следует включить в рацион шпинат, капусту и салаты

    Полина Гребенщикова

    Шпинат, капуста, листовые салаты при ежедневном употреблении способны снижать кровяное давление. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на Daily Express.

    Названы продукты, которые помогают нормализовать давление

    Включение определенных продуктов в ежедневное меню может быть полезно и тем, кому уже диагностировали гипертонию, и тем, кто хочет избежать появления проблем с давлением в будущем.

    Исследования показывают, что богатые нитратами продукты, такие как листовые салаты, снижают опасно высокие показатели давления всего за одни сутки. Кроме того, давление нормализуется при употреблении капусты, фенхеля, шпината, листовой свеклы и салата. Все эти продукты можно добавлять в салаты, супы, гарниры и другие блюда.

    Елена Малышева рассказала, какие продукты лучше исключить из новогоднего меню людям с повышенным давлением, чтобы избежать ухудшения состояния. Это продукты с высоким содержанием соли — соленые огурцы, помидоры, рыба и другие соленья и консервы.