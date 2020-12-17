Названы продукты, которые плохо сочетаются с шампанским

Еда, подходящая к игристому вину, способна замедлить наступление опьянения. Лучшими закусками к шампанскому считаются нежирная рыба или птица, сыр, овощи и фрукты.

А блюда с маскарпоне, сливочным маслом и майонезом плохо сочетаются с игристым. Алкоголь пагубно влияет на работу поджелудочной железы, как и продукты, богатые жиром. Данный набор блюд может вызвать обострение панкреатита, тяжесть, тошноту, вздутие живота.

Кроме того, мясо считается не лучшей закуской для игристого вина. Особенно нежелательно сочетать спиртное с жирной свининой. На утром после праздника можно почувствовать себя плохо.

«В шампанском есть сахара, а белок в сочетании с ними может дать тяжесть в желудке и кишечнике, вздутие. Эти продукты не очень совместимы друг с другом», — пояснил диетолог.

В списке нежелательных закусок к шампанскому также числятся шоколад, конфеты, мармелад, ирис. Как и игристое вино, они поднимают уровень глюкозы в организме. Ее избыток негативно сказывается на самочувствии, человека будет клонить в сон. А при постоянном сочетании таких продуктов нарушится обмен гормона инсулина, разовьется сахарный диабет.