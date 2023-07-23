Здоровье 23 июля 2023, 05:06 Названы продукты, которые опасно брать на пикник летом Диетолог Соломатина: салаты и вареную колбасу не стоит брать с собой на пикник летом РИА «Новости»

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Многие продукты летом быстро портятся, поэтому необходимо учитывать их особенности, собираясь на пикник. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Опасно держать вне холодильника салаты, паштеты, вареную колбасу, рыбу, мягкие сыры.

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«По возможности стоит избегать измельченных продуктов и продуктов со сложным составом. Поэтому старайтесь не брать с собой салаты, либо заправляйте их уже на месте. Опасны (с точки зрения пищевого отравления, — прим. ред.) пирожные с кремом, рыба, различные паштеты и даже вареная колбаса — потому что это измельченный и влажный продукт», — рассказала медик.

Лучше всего взять на пикник сухую, твердую колбасу — риск отравиться будет меньше. Менее опасны в этом плане и твердые, соленые сыры. Другими словами, чем натуральнее продукт, тем он опаснее на природе.

Быстро портятся нарезанные фрукты и овощи. В них на жаре очень быстро может развиться плесень, особенно в целлофановом пакете. В напитке, содержащем аспартам, на жаре могут образоваться ядовитые вещества.

Чтобы еда была безопасной, ее нужно везти в корзинке для пикника. Еще лучше будет взять с собой переносной холодильник. Бутерброды, фрукты, овощи надо нарезать на месте.

«Берите с собой больше сухих продуктов, например, галеты», — посоветовала Соломатина.

Ранее врач-диетолог предупреждала, что если человек страдает болезнями почек и при этом пьет много воды, то у него может возникнуть риск тяжелых отечных состояний.