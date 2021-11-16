Названы продукты, которые необходимо употреблять для поддержания сердечно-сосудистой системы

Врач-кардиолог Виктория Старосветская рассказала, какие продукты следует употреблять в пищу для поддержания сердечно-сосудистой системы. В первую очередь она отметила те, которые богаты полезными жирами — рыбу, авокадо, орехи и листовые овощи. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Недостаток жирных кислот в рационе — один из главных факторов развития атеросклероза и повышения „плохого“ холестерина. Чтобы избежать проблемы, надо есть рыбу — сардину, тунца, скумбрию и форель. Также следует добавить в рацион авокадо — плод содержит много полезных жиров, он очень богат калием, одним из важнейших микроэлементов для нашего сердца», — сообщила кардиолог.

Специалист также отметила важность употребления орехов. По ее словам, в них содержится много полиненасыщенных жиров. Особенно богаты ими миндаль, грецкие и кедровые орехи. Также в рацион можно добавить растительные масла. Самыми полезными из них являются оливковое, кунжутное, льняное и тыквенное. Кроме того, важно разнообразить приемы пищи листовыми овощами, такими как брокколи, руккола и шпинат.