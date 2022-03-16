Названы продукты, которые могут спровоцировать тромбоз

Алкогольные напитки, сладости, выпечка, газировка, полуфабрикаты могут провоцировать тромбозы. Таким мнением поделилась врач-гастроэнтеролог Елена Тюльпина, сообщил «Пятый канал».

По словам специалиста, регулярное потребление этих продуктов в пищу наносит вред сердечно-сосудистой системе.

«Тромбоз — это защитная функция нашего организма, благодаря которой наш организм защищен от большой кровопотери. Однако эта функция иногда может играть неправильную роль, и тогда мы получаем проблемы со здоровьем», — процитировал слова врача сайт kp.ru.

Особо опасной для сосудов является жирная пища в сочетании с простыми углеводам. Также специалист советует быть осторожными с кофе, поскольку этот напиток способен провоцировать сгущение крови из-за обезвоживания организма.

Тюльпина советует употреблять в пищу говяжью и свиную печень, зеленый чай и листовую зелень — шпинат, рукколу, петрушку, зеленый лук, брюссельскую капусту, базилик. Все эти продукты способствуют профилактике тромбоза.