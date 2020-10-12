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    12 октября 2020, 10:21

    Названы продукты, которые ускоряют старение организма

    Полина Петрова

    Специалисты назвали продукты, которые ускоряют процесс старения организма. Одним из них оказался сахар, частое употребление которого плохо влияет на упругость кожи, пишет турецкое издание Sabah.
    Названы продукты, которые ускоряют старение организма

    Сладкие продукты в рационе приводят к повреждению липидов и белков в организме. Также в список попала жареная жирная пища, фастфуд, маргарин и консервы. Все эти продукты содержат трансжиры. Они наносят вред сосудам, замедляют кровоток, из-за чего повышается риск развития сердечных заболеваний. Помимо прочего, к повреждению клеток кожи может провести жареный картофель, информирует радио Sputnik.

    Еще стать катализатором увядания организма может стать пряная пища. Ее употребление расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям. Также молодость быстрее «уходит», если в ежедневном меню присутствует приготовленное на углях мясо.

    Ранее ученые из Университета Бергена обнаружили, что иммунное заболевание может осложнять протекание коронавирусной инфекции у молодежи. Уточняется, что специалисты изучили факторы, которые препятствуют возможностям иммунной системы отвечать на распространение вируса по организму.