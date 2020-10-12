Названы продукты, которые ускоряют старение организма

Сладкие продукты в рационе приводят к повреждению липидов и белков в организме. Также в список попала жареная жирная пища, фастфуд, маргарин и консервы. Все эти продукты содержат трансжиры. Они наносят вред сосудам, замедляют кровоток, из-за чего повышается риск развития сердечных заболеваний. Помимо прочего, к повреждению клеток кожи может провести жареный картофель, информирует радио Sputnik.

Еще стать катализатором увядания организма может стать пряная пища. Ее употребление расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям. Также молодость быстрее «уходит», если в ежедневном меню присутствует приготовленное на углях мясо.

Ранее ученые из Университета Бергена обнаружили, что иммунное заболевание может осложнять протекание коронавирусной инфекции у молодежи. Уточняется, что специалисты изучили факторы, которые препятствуют возможностям иммунной системы отвечать на распространение вируса по организму.