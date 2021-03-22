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    22 марта 2021, 07:10

    Названы продукты, которые чаще всего вызывают отравление

    Анастасия Калинина

    Как правило, отравление вызывают продукты, сделанные из молока. Но расстройство желудка могут вызвать и алкогольные напитки. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

    Названы продукты, которые чаще всего вызывают отравление

    «Чаще всего это молочные продукты, потому что они имеют очень ограниченный срок годности», — рассказал он радиостанции Sputnik.

    Эксперт отметил, что если отравился один человек, то ему попало большее количество испорченного продукта. Когда заболевают все — это уже пищевая инфекция. Скорее всего, в испорченном продукте была патогенная флора, которая вызвала инфекционное заболевание.

    Кроме того, отравиться можно и алкоголем. В этом случае значение имеет концентрация, объем и качество спиртного.

    При отравлении Зиннатуллин порекомендовал начать прием сорбентов. Однако останавливать рвоту или диарею ни в коем случае нельзя. Все дело в том, что организм в этот период освобождается от испорченного продукта.

    «Другое дело, если это неукротимые рвота или диарея, которые приводят к обезвоживанию. Здесь уже становится серьезной ситуация, нужно пить большое количество жидкости, лучше минеральной воды», — отметил специалист.

    При очень плохом самочувствии нужно обратиться за медицинской помощью.