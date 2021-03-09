Названы продукты долголетия на каждый день

Диета, богатая овощами и фруктами, помогает снизить риск многих хронических заболеваний, которые являются основными причинами смерти, включая рак и болезни сердечно-сосудистой системы. Чтобы жить дольше, каждый день нужно употреблять по пять порций овощей и фруктов, советуют ученые из Гарвардской медицинской школы.

Их выводы основаны на анализе данных более двух миллионов человек, за здоровьем которых наблюдали в течение длительного времени. Также у добровольцев выясняли пищевые привычки. Всего исследователи обобщили данные примерно из 30 научных работ, проводившихся по всему миру — от Австралии до Северной Америки.

Выяснилось, что дольше других живут люди, в чей ежедневный рацион входят по три порции овощей и две порции фруктов. В среднем у них на 12% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми, употреблявшими по два фрукта или овоща в день.

Также любители фруктов и овощей на 10% реже умирали от рака и на целых 35% — от респираторных заболеваний.

По данным авторов исследования, максимальный эффект дают капуста, салат, шпинат и другие листовые овощи. Самые полезные фрукты — те, которые богаты бета-каротином и витамином С, например, морковь и цитрусовые.

При этом картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки на продолжительность жизни не влияли.