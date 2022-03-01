Названы продукты для улучшения качества сна

Американские диетологи назвали продукты, которые помогают бороться с бессонницей и восстановить цикл сна. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Fox News.

Первостепенное значение имеют продукты, богатые гормоном сна — мелатонином.

«Миндаль — источник гормона мелатонина, который регулирует биологические часы человека и сигнализирует, когда пора готовиться ко сну. Исследования показывают, что употребление продуктов, богатых мелатонином, может способствовать улучшению циклов сна вашего организма», — рассказала диетолог Бринн Макдауэлл.

Кроме того, мелатонин содержится в грецких орехах, авокадо и яйцах.

«Если есть авокадо перед отходом ко сну, лучше положить его на хлебцы или хлеб, добавить оливковое масло и морскую соль для простого и полезного перекуса», — добавил врач-диетолог Костро Миллер.

Кроме того, мелатонин содержится в бананах. Этот фрукт также богат триптофаном, который помогает для снятия стресса.