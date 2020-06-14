Названы продукты для укрепления иммунной системы

В каждый прием пищи полезно есть овощи и зелень. «Наша иммунная система в основном живет в кишечнике. Зелень помогает пищеварению», — пояснила Заводовская.

Этот продукт способствует лучшему перевариванию пищи. И при этом зелень помогает вредной еде быстрее выйти из организма.

Кроме того, стоит задуматься о покупке куркумы. «Куркума прекрасно поднимает иммунитет. Я, например, сотрудников кафе в зимний период поила куркумой. Мы делаем шоты с ней, они с утра выпивали. Заболевших не было в принципе», — рассказала владелица ресторана.

Однако важно помнить, что полезное питание будет иметь действие, только если человек соблюдает режим сна, приема пищи, водный баланс и как можно меньше нервничает. Эти правила каждый должен выработать для себя сам, заявила Заводовская.

«Если вы пьете достаточное количество жидкости, высыпаетесь, не так много нервничаете, у вас хорошая активность, то вам захочется чистых продуктов», — добавила она.

По мнению владелицы ресторана, не стоит ужинать за четыре часа до сна. Хотя она понимает, что образ жизни у каждого свой. К тому же организмы отличаются по группе крови, эмоциональности и привычкам, поэтому нельзя разработать одну инструкцию для всех. Однако фастфуд, консервированные продукты и продукты с большим количеством консервантов принесут вред каждому.