Названы продукты для укрепления иммунитета в период пандемии

Крепкий иммунитет важен всегда, но особенно он актуален в период третьей волны коронавируса. О том, какие продукты нужно включить в рацион для укрепления иммунитета рассказали врачи-диетологи в беседе с Ura.ru.

Член ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша перечислила продукты, которые помогут в формировании антител тем, кто сделал прививку.

«В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета. Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты», — пояснила специалист.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал добавить в свой рацион молочные кисломолочные продукты.

«Надо соблюдать общие принципы противовоспалительной диеты, в частности, увеличивать количество молочных и кисломолочных продуктов. Пробиотики, повышение иммунитета через кишечник», — рассказал он.

Он добавил, что также полезно увеличить количества витамина D и цинка. Это можно сделать, если употреблять в пищу морскую рыбу, яйца и тыквенные семечки.

Лучше всего от коронавируса спасет вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно. Даже жаркая погода, которая установилась в Европейской части России не может стать препятствием для процедуры. Важно не забывать о стандартных мерах безопасности во время зноя: пить больше воды и носить легкую одежду, чтобы не допускать перегрева.