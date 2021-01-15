Названы продукты для укрепления и роста волос

На укрепление структуры волос положительно влияют витамины A, B, D и E.

Витамин А необходим для здоровья глаз и иммунной системы, но он играет ключевую роль и в росте волос. В большом количестве он содержится в моркови, тыкве, брокколи, шпинате, сладком перце. Однако переизбыток этого витамина может негативно сказаться на печени и вызвать выпадение волос.

Витамины группы В стимулируют образование красных телец, которые в свою очередь переносят кислород к фолликулам волос. Важно добавить в рацион мясо, рыбу, яйца, сыр и молоко.

Витамин D способствует усвоению кальция и магния, влияющих на появление новых фолликул на коже головы. Для устранения недостатка этого витамина важно каждый день есть грибы, жирную рыбу и яйца, написал сайт ToDay News Ufa.

Витамин Е оказывает антиоксидантное свойство. Он защищает клетки от окислительного стресса, который напрямую влияет на выпадение волос. Витамином Е богаты кедровые орехи, брокколи, манго, арахис и лосось.