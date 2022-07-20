Названы продукты для разжижения крови

Слишком густая кровь приводит к проблемам со здоровьем и общему ухудшению самочувствия. В ежедневный рацион рекомендуется включать продукты, разжижающие кровь. Такие продукты со ссылкой на Telegram-канал «Красота и здоровье» перечислило издание Yakutsk.ru.

Для разжижения крови врачи советуют почаще добавлять в пищу такие продукты как шпинат, зелень, черноплодная рябина, жирные сорта рыбы, морская капуста, морепродукты, чеснок, грейпфрут, красный болгарский перец, томаты, вишня и дыня. Со временем при регулярном употреблении этих продуктов общее самочувствие значительно улучшится.

Проблема сгущения крови часто встречается у женщин после беременности, пожилых людей, людей, переболевших COVID-19 и людей, ведущих неправильный образ жизни, написало ИА Nation News. Слишком густая кровь может стать причиной тромбообразования.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты полезны при повышенном давлении.