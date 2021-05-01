Названы продукты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Болезни сердца и сосудов остаются одной из главных причин летальных исходов. Для профилактики этих заболеваний важно следить за своим рационом. Особенно это актуально для людей с повышенным уровнем холестерина, артериальным давлением и повышенной массой тела. О том, какие продукты лучше использовать для своего питания врачи рассказали изданию «Пенза-пресс».

Медики отметили, что одно из важных значений для профилактики болезней сосудов и сердца имеют полиненасыщенные жирные кислоты. Они делятся на две группы: одни присутствуют в растительной пище, а другие в рыбе. Внимание стоит уделить палтусу, треске, сельли и сардинам.

Также в рацион нужно добавить фасоль, курагу и чернослив — это основные источники калия, который благотворно влияет на работу сердечной мышцы. Также необходимо потребление клетчатки. Это снизит риски возникновения ишемической болезни сердца и инсульта. Лучше всего питаться орехами, финиками и инжиром.

Отказаться стоит от продуктов, которые содержат транс-жирные кислоты. Это маргарин, выпечка и чипсы. Сократить до одного грамма в день употребление соли. Ее отсутствие положительно скажется на давлении. Кроме того лучше забыть про алкоголь. Частое и большое употребление спиртного приводит к артериальной гипертензии и нарушению ритма сердца.