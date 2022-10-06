Названы идеальные продукты для похудения | 360°

Здоровье 06 октября 2022, 15:22 Поделиться Telegram

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Viber Названы идеальные продукты для похудения Диетолог Русакова: для похудения нужно есть продукты с низкой энергетической плотностью freepik

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Диетолог Дарья Русакова рассказал, что для похудения не обязательно урезать ежедневный рацион. Лучше сделать выбор в пользу продуктов с низкой энергетической плотностью, сообщила газета «Известия».

Она пояснила, что плотность характеризуется количеством килокалорий на грамм продукта. Тут играет роль его состав: чем больше пищевых волокон, тем выше энергетическая ценность.

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Русакова сравнила тарелку винограда и гость изюма. Они примерно одинаковы по калорийности, но виноград быстрее насыщает, так как у него ниже энергетическая плотность.

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Диетолог посоветовала разделить продукты на три группы: с низкой энергетической плотностью, содержащие от 0 до 1,5 калорий на грамм, со средней плотностью — от 1,5 до четырех калорий на грамм и с высокой — больше четырех калорий на грамм.

Предпочтение надо отдать первой группе, к которой относятся овощи и фрукты, обезжиренное молоко, супы и бульоны, некоторые морепродукты, грибы, чай, кофе, нефильтрованное пиво, сухое вино.

«Снижение энергетической ценности и плотности рациона позволяет не только эффективно снижать, но и поддерживать нормальную массу тела», — заключила Русакова.

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