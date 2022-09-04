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Названы продукты для поддержания иммунитета осенью

Диетолог Соломатина: рыба и свежие овощи могут помочь поддержать иммунитет осенью

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Осенью необходимо уделить особое внимание своему рациону. Для поддержания иммунитета в него стоит включить рыбу и свежие овощи. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Осенью важно включать в рацион рыбу с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, но лучше выбирать дикую рыбу, не выращенную в аквакультуре, селедка сардины скумбрия, все это можно запекать», — сказала медик в интервью «Газете.ru».

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Она посоветовала есть как можно больше сезонных овощей, чтобы поддерживать микробиом кишечника. Еще в холодное время года полезно употреблять кисломолочные продукты. Важно не забывать соблюдать питьевой режим, так как чистая вода нормализует работу кишечника и выводит из организма токсины.

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«Она увлажняет наши слизистые на которые попадают вирусы, если слизистые сухие, то вирусу легче проникнуть в организм», — пояснила Соломатина.

Негативно влияет на иммунитет нехватка витамина D. Восполнить его дефицит поможет печень трески. Съедать нужно по одной банке раз в неделю.

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