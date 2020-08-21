Названы продукты для борьбы со стрессом

В борьбе со стрессом помогают орехи кешью. В них содержатся витамины A, E и K, а также жирные кислоты, которые поддерживают анатомическую структуру головного мозга, состоящую из жиров больше чем на треть. Скорлупа кешью частично токсична, но способна восстанавливать миелиновую оболочку, окружающую нервы.

«Миелиновые оболочки — это липиды в сочетании с протеинами, которые поддерживают целостность этих структур, обеспечивают проведение импульсов между нервными клетками», — пояснила Королева.

Помимо орехов укрепить нервную систему помогут крупы, салатная зелень, овощи и бобовые. Это продукты, содержащие витамины группы B и стероидные гормоны. Они поддержат слаженную работу всех систем организма, включая нервную, написала «Русская планета».

Ранее диетолог перечислил продукты, которые не рекомендуется есть на ужин. Специалист посоветовал сделать упор на растительную пищу, мясо птицы, нежирные сыры, морепродукты или творог.