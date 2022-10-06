Названы продукты для борьбы со стрессом | 360°

Здоровье 06 октября 2022, 15:24 Поделиться Telegram

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Viber Названы продукты для борьбы со стрессом Кардиолог Подхомутников посоветовал есть жирную рыбу и ягоды для борьбы со стрессом freepik

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Кардиолог Владимир Подхомутников рассказал, что жирная рыба, ягоды и зелень улучшают работу нервной системы. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным сайта «ПолитЭксперт», для борьбы со стрессом организму необходимы витамины группы В, аскорбиновая кислота, витамины Е и А, жирные кислоты, магний и селен. Кроме того, успокаивающий эффект дают углеводы.

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«При неполадках со стороны нервной системы развиваются бессонница и депрессия, ухудшается физическая и умственная трудоспособность», — подчеркнул врач.

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Также он рекомендовал принимать корень солодки. По его словам, этот БАД снижает уровень кортизола.

Диетолог Павел Ивакин добавил, что правильное, сбалансированные питание помогает снизить стресс. Для этого необходимо не просто есть конкретные продукты, а пересмотреть весь рацион.

Он отметил, что у кого-то на нервной почве пропадает аппетит, а кто-то начинает есть больше.

«В действительности, все, что нужно, — это применять адекватное сбалансированное питание, и ничего больше», — подчеркнул врач.

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