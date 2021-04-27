Названы продукты для борьбы с депрессией

Диетологи включили темный шоколад, жирную рыбу и яичные желтки в список продуктов, повышающих настроение и способствующих излечению депрессии.

По словам диетолога Джули Ходжсон, темный шоколад богат магнием. Он помогает успокоить нервную систему, приводит ее слова Daily Mail. Похожим эффектом также обладают миндаль, кешью и авокадо.

Коллега Ходжсон Луиза Вилкоксон посоветовала употреблять в пищу больше скумбрии и лосося. Эти виды рыб, по ее словам, богаты полезными жирами и помогут облегчить симптомы депрессии. Также в них содержится Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые помогают правильному функционированию мозга.

Также улучшают настроение яичные желтки, поскольку они богаты витамином D, который положительно влияет на работу мозга.

Специалисты рекомендуют при приеме антидепрессантов увеличить потребление богатой протеинами пищи. Вилкоксон отметила, что можно есть больше индейки, говядины и зелени. Специалисты также рекомендуют обогатить рацион продуктами, в которых содержится витамин B — для этого хорошо подходят капуста и шпинат. При этом стоит помнить и о том, что еда должна доставлять удовольствие, поэтому отказывать себе, например, в любимых десертах не стоит.

Правильное питание, как уточняют диетологи, не заменяет полноценную терапию. Они рекомендуют при появлении симптомов депрессии обратиться к специалистам.

Одним из стандартных признаков патологического истощения организма от усталости являются изменения в настроении. Чаще всего они находят выражение в тревожности, отстраненности и депрессии. Человека также должна встревожить усталость, которая не проходит даже после полноценного сна.